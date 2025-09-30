規格外の活躍を披露し続けた大谷(C)Getty Images不安の中で再始動した投打二刀流は、観る者を驚嘆させた。現地時間9月28日にメジャーリーグはレギュラーシーズンの全日程が終了。今年6月に投手として実戦復帰を果たした大谷翔平（ドジャース）は、打者としてリーグ“7冠”を達成。メスを入れた右肘のコンディションに懸念もあった投手としては14先発のスモールサンプルながら、防御率2.87、奪三振率11.87とエース級の数字を残