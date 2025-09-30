ロジクールは9月30日、PC周辺機器のフラッグシップ「MX」シリーズ新製品として、高性能マウス「MX MASTER 4」（MX2400シリーズ）を発表した。10月30日に発売する。 価格はオープンで、ロジクールオンラインストア価格は21,890円。 カラーはグラファイト、ペイルグレーの2色。MX MASTER 4。カラーはグラファイト、ペイルグレーの2色「触覚フィードバック センスパネル」を親指エリアに搭載MX MASTER 4はMXシリーズ最上位の高性能ワ