上田綺世と渡辺剛が所属するオランダの名門フェイエノールトは、現地９月28日に開催されたエールディビジ第７節で、フローニンへンと敵地で対戦。１−０で勝利を収めた。この一戦で決勝ゴールを奪ったのが、CFで先発した上田だ。スコアレスで迎えた50分、左サイドからのクロスに反応。ダイビングヘッドでネットを揺らしてみせた。これで上田はリーグ戦７試合で６ゴール、得点ランキングで堂々の単独首位に浮上した。オラン