楽天モバイルは、9月25日時点で契約回線数が930万回線を突破したと発表した。この数値には、法人向けプランを含むMNO、MVNE、MVNOの合算。 また、法人向けプランを除いたMNO、MVNE、MVNOの合計は917万回線で、MNO単体では854万回線。 楽天の三木谷浩史会長は、「年内に1000万件に到達したいと頑張っているところ」とコメントした。 楽天グループ代表取締役会長兼社長 三木谷浩史氏