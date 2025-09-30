2025年10月に主演作「アフター・ザ・クエイク」の公開を控える岡田将生。岡田といえば、映画、舞台、CMとさまざまなフィールドで活躍している人気俳優の一人で、その演技力は折り紙付き。20歳で受賞した第34回報知映画賞新人賞を皮切りに、第34回日本アカデミー賞優秀助演男優賞、第4回・第14回コンフィデンスアワード・ドラマ賞主演男優賞、第48回日本アカデミー賞優秀助演男優賞など、数多くの賞に輝いている実力派。今後どのよ