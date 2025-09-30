日本でも広告なしの廉価プラン「YouTube Premium Lite」が順次提供開始！Googleの日本法人であるグーグル（以下、Google Japan）は26日、Google傘下のYouTubeが提供している動画配信サービス「YouTube」（ https://youtube.com ）においてより手頃な月額780円（金額はすべて税込）でさまざまなYouTubeの動画を広告なしで楽しめる新しいプラン「YouTube Premium Lite」の試験的提供を日本で2025年9月26日（金）より順次開始するとお