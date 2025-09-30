俳優の瀬戸康史（37）が30日、自身のインスタグラムを更新。告知を予告する投稿内容が反響を呼んでいる。瀬戸は「明日お知らせがあります」と告白。「20…しょせk…はつb…」と匂わせながらも「いかんいかん」とストップ。「言いそうになった。お楽しみに」と伝えた。この投稿にフォロワーからは「フフ。ほぼほぼ言ってるみたいな感じだけど嬉しい！楽しみに明日を待ちます！」「それ言ってる」とのツッコミが。他に「ななな