岐阜・関市で30日朝、客を乗せた長良川鉄道の列車から大量の煙が上がり、約2時間にわたり運転を見合わせました。長良川鉄道によりますと、午前7時半前、関富岡駅を出発した直後の列車から煙が上がり、次の駅で停車しました。煙は車内にも入り込み、乗客約40人が避難する事態となりましたが、けが人はいませんでした。列車はディーゼルカーで、長良川鉄道は車両故障が原因としています。この影響で、長良川鉄道は関駅と美濃太田駅の