日本製鉄は３０日、カナダの鉄鉱石鉱山の権益３割を４５億円で取得したと発表した。脱炭素に対応した電炉向けに、高品質の鉄鉱石を確保する狙いがある。鉄鉱石の開発・操業に向けた合弁会社を設立する。出資比率は、日鉄が３０％、双日が１９％、カナダの鉱山会社が５１％となる。２年程度で事業化に向けた調査を行った後、日鉄は１１５億円の追加出資をするかどうかを判断する。２０３０年の生産開始を目指す。同鉱山はカナ