平均正答率の上位文部科学省は30日、小学6年と中学3年の全員を対象に4月実施した2025年度全国学力・学習状況調査（全国学力テスト）の都道府県別と政令指定都市別の結果を公表した。各教科の上位は例年と同様で、秋田、富山、石川、福井などだった。25年度は国語、算数・数学、理科を実施。各自治体の平均正答率は小数点以下を四捨五入し整数で示した。オンラインで出題・解答する方式（CBT）を初採用した中3理科は、国際的な