清掃中の作業員2人がセメントの下敷きになり、1人が死亡しました。【映像】事故現場となった工場（空から見た様子）警察によりますと、30日午前11時過ぎ、福岡県田川市にある麻生セメントの工場で、関係者から「意識と呼吸がない」などと通報がありました。作業員の男性2人がサイロと呼ばれるセメントを貯めるタンクの中で、セメントの下敷きになったとみられていて、このうち1人は搬送先の病院で死亡が確認されました。もう