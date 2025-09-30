10月1日は北日本や東日本では、上空の寒気や気圧の谷の影響で大気の状態が非常に不安定となる見込みです。雲が広がりやすく、所々で雨が降り、雷を伴って激しく降る所もあるでしょう。落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょう、急な強い雨に注意してください。西日本や南西諸島は概ね晴れますが、にわか雨や雷雨の所もありそうです。最高気温は全国的に平年並みか高くなる予想ですが、東北や関東甲信では前日に比べて大幅に下がる所