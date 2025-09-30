別荘の購入資金を出資してほしいなどとうそを言い、知人男性から現金750万円をだまし取ったとして、64歳の男が逮捕されました。 警察によりますと、詐欺の疑いで逮捕されたのは、別府市中島町の会社員の男（64）です。 男は2020年1月から4月にかけて、別府市の知人男性（54）に対し、「別荘を購入して売る予定にしているが、資金が足りない」「別荘の温泉権利を名義変更するのにお金が必要」などとうそを言い、現金750万円をだま