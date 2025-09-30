ガールズグループLE SSERAFIMが『アメリカズ・ゴット・タレント』で特別なライブ舞台を披露した。【写真】チェウォン、“透け感ドレス”でみせた曲線美本日（9月30日）11時、アメリカNBCの代表番組『アメリカズ・ゴット・タレント』は、公式YouTubeチャンネルにLE SSERAFIM初の英語デジタルシングル『Perfect Night』のライブ動画を公開した。去る9月11日、LE SSERAFIMは同番組のゲストパフォーマーとして出演した。本日公開された