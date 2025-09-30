塩酸が気化したガスを吸い、作業員11人が病院に搬送されました。消防などによりますと、30日午前10時過ぎ、福岡・北九州市の日本製鉄の構内で「塩酸の気化したガスを吸ってのどが痛いという人がいる」と警備員から119番通報がありました。工場で作業をしていた男女11人が病院に搬送されましたが、重傷者はいないということです。警察などが当時の状況を詳しく調べています。