9月30日、金沢競馬場で行われた10R・白山大賞典（Jpn3・3歳上・ダ2100m）は、丸山元気騎乗の3番人気、ジャスパーロブスト（せん4・栗東・森秀行）が勝利した。1馬身差の2着に4番人気のディープリボーン（牡5・栗東・四位洋文）、3着に1番人気のカズタンジャー（牡4・栗東・新谷功一）が入った。勝ちタイムは2:10.8（良）。2番人気で吉原寛人騎乗、シンメデージー（牡4・高知・打越勇児）は、4着敗退。【動画】ジャスパーロブス