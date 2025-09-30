◆東都大学準硬式野球秋季リーグ戦１部帝京大３―２日大２回戦（２６日・スリーボンドベースボールパーク上柚木）帝京大が日大との接戦を制し１勝１敗とした。先発右腕の廣田爽人（３年＝帝京長岡）は、先制点を奪われるも粘りの投球で９回２失点。１２３球の熱投で、勝利を呼び込み「立ち上がり少し苦しみましたが、自分の役割を全うして投げ切ることができました」と振り返った。試合を決めたのは６番・山形大翔（２年