◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（３０日・東京ドーム）巨人のバッテリーが発表され、日米通算２００勝を目指す田中将大投手の女房役に、小林誠司捕手が指名された。１軍では初コンビとなり、ファームでは慣れ親しんだ２人が偉業達成に挑む。これまでは１軍で田中将の登板時は甲斐と岸田がスタメンマスクをかぶっていたが、９試合に登板して２勝４敗の成績だった。この日はグラウンドに入ってからはランニングやキャッチボ