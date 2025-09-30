◆東都大学準硬式野球春季リーグ戦１部専大３―１東洋大２回戦（２６日・スリーボンドベースボールパーク上柚木）先発左腕のエース竹村健太（４年＝星稜）は、「チームがいい感じで来ているので、低めに投げて抑えることを意識しました」と丁寧な投球で、６回までわずか２安打に抑える完璧な投球を披露。７回にはフィルダースチョイスの間に１点を失うも、危なげなく９回を投げ抜き完投勝利をあげた。中大との優勝争いで負