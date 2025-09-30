独自性を強調するデザイン戦略DSは、コンパクトモデルである『DS 3』の後継車をまもなく発表する予定だが、従来のセグメントには分類しにくいモデルになるという。同ブランドCEOのザビエル・プジョー氏が示唆した。【画像】高級志向のユニークなコンパクトモデル【DS 3を詳しく見る】全20枚高めの車高を持つ現行型DS 3は、DSブランドが独立したばかりの2018年に登場した。プジョー2008、ジープ・アベンジャー、オペル・モッカな