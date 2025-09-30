捜査関係者によりますと、午後4時15分ごろ、東京・国分寺市光町にある工事現場で爆発がありました。50代ぐらいの男性がけがをしていて病院に運ばれましたが、搬送時、意識はあったということです。ガソリンスタンドの跡地で工事をしていたところ、敷地内にあったガソリンタンクが爆発したという情報もあるということで、警視庁などが爆発の原因を調べています。現場はJR中央線国立駅から北におよそ800メートルの住宅街です。