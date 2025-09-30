タレントの松嶋尚美（53）が30日、自身のインスタグラムを更新。新しいヘアスタイルを披露した。松嶋はストーリーズに「髪をバッサリ」とハートの絵文字を添えて投稿し、切りっぱなし風のショートボブにイメージチェンジした姿を公開。正面、横顔など4枚のカットを載せ、スタイリストと美容院のアカウントとともに「ありがとうございました！」とつづった。