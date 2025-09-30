30日午後4時すぎ、東京・国分寺市にあるガソリンスタンドの跡地の工事現場で火事があり、東京消防庁などが現場の確認をおこなっています。東京消防庁によりますと、30日午後4時すぎ、国分寺市光町のガソリンスタンドの跡地の工事現場で火事がありました。ポンプ車など17台が出動し、消火活動とともに現場の確認をおこなっています。地下のガソリンタンクの工事中に爆発音があったということで、この火事で50代の男性が病院に搬送さ