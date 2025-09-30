経済同友会の岩井睦雄副代表幹事は30日の記者会見で、代表幹事の資格に関し「（新浪氏が）サントリーの代表を辞めている中で、経営者が務めるべき代表幹事をどう解釈すればいいのかが一番大きな問題だった」と語った。