神奈川の薬局で70代女性が何者かに頭殴られ搬送 小・中学校は集団下校対応
2025年9月30日 17時12分

30日午前10時前、神奈川・逗子市の薬局で110番通報があった
従業員の70代女性が何者かに棒のようなもので殴られたとのこと
殴った人物は逃走し、市内の小・中学校では集団下校などの対応がとられた