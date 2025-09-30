イオンは３０日、「トップバリュ」などプライベートブランド（ＰＢ）の食品や日用品６０品目を１０月から値下げすると発表した。飲食料品の値上げが相次ぐ中、食品や日用品の値下げに踏み切り、節約志向の消費者の取り込みを図る。値下げ幅は１０〜２００円。ロースハム（１６０グラム）は従来から２１円安い税込み３００円、新潟県産コシヒカリのご飯パック（５個入り）は２１円安い８４０円、不織布マスク（３０枚入り）は２