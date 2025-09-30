ÇÈ¤ËÂÇ¤¿¤ì¤Ê¤¬¤é¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¿Íµ¤½÷À­¥¿¥ì¥ó¥È2¿Í¤¬¡Ö¿ÍÀ¸½é¡×¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ËÄ©Àï¡£SNS¤Ç¸ø³«¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²¦ÎÓ(27)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µHKT48¤Ç½÷Í¥¤ÎÅÄÃæÈþµ×(24)=·§ËÜ¸©½Ð¿È¡£¡Ö²¦ÎÓ¤Á¤ã¤ó¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ2¿Í¤Ç¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤·¤¿¤è¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤Î¾è¤êÊý¤ò½¬¤Ã¤Æ¼Ì¿¿¤â»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¿ÍÀ¸½é¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¡ª³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã #¾ÅÆî¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥¦¥§¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ä»Ñ