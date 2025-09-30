アウトドア製品の開発・製造・販売などを手掛ける新潟県三条市のスノーピークは30日、代表取締役社長の山井太氏が代表取締役会長執行役員CEO 兼 CCO（チーフクリエイティブオフィサー）に就任し、代表取締役社長執行役員COO 兼 CBO（チーフブランディングオフィサー）に水口貴文氏が就任すると発表しました。 新たに社長に就任する水口氏はスターバックスジャパンの元CEOで、スノ}