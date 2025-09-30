秋田出身の歌手・藤あや子（64）が28日、自身のブログを更新。「あや子メシ」と題して、自宅で手作りした和定食の写真を公開した。【写真】「うわぁ美味しそう〜」「料理、上手いですね」藤あや子の自慢の煮付け並ぶ“手作り”和定食藤は「きんき煮付け 肉じゃが 厚揚げと舞茸の煮物 イカの煮付け しじみの味噌汁」と献立を紹介し、テーブルの上に並んだ料理の写真をアップ。栄養バランスの取れた一汁三菜の食卓が披露されてい