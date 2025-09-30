来月4日投開票の自民党総裁選をめぐり、上川・前外務大臣はきょう、小泉農林水産大臣と面会し、支持する考えを明らかにしました。上川前外務大臣はきょう、小泉氏と面会し、ともに取り組んできた犯罪被害者への支援強化などについて要望をおこないました。小泉進次郎 農水大臣「私は今回の総裁選で唯一犯罪被害者支援のことに触れています。上川先生とともに、この総裁選に向けても一歩一歩、丁寧に前に進めようとやっていま