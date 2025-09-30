10代の男性を暴行しバイクを奪ったとして、解体工の男ら4人が警視庁に逮捕されました。強盗の疑いで逮捕されたのは、東京・日野市の解体工・下津太樹容疑者（21）ら男3人と少年（17）です。4人は今年5月、日野市日野本町の多摩川河川敷で、10代男性を取り囲み、腹や顔を殴るなどの暴行を加えた上、男性のバイクを奪った疑いがもたれています。警視庁によりますと、4人はSNSで、10代男性の交際相手の女性が所有するバイクに因縁をつ