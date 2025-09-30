俳優の大東駿介（39）が30日、NHK情報番組「午後LIVEニュースーン」（月〜金曜後3・10）に出演。同日スタートの同局連続ドラマ「シバのおきて〜われら犬バカ編集部〜」（火曜後10・00）で共演する柴犬ののこちゃんと登場した。同ドラマは柴犬専門雑誌の編集部を舞台にした物語で、大東は編集長・相楽俊一を演じる。のこちゃんは相楽の愛犬・福助として登場し、声を俳優の柄本時生が担当する。「現場で撮影の途中に福ちゃん