文部科学省はきょう（30日）、今年度の「全国学力テスト」の都道府県・政令指定都市ごとの結果を公表しました。ただ、地域ごとの学力差が過度に注目されてきたことに反対の声が上がったことから、地域ごとの平均値は「補助資料」という扱いに留まりました。「全国学力テスト」は、小学6年生と中学3年生を対象に2007年度から毎年行われてきました。一方、テスト結果をめぐっては都道府県や政令指定都市が「ランキング」などとして扱