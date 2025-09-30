みずほ証券の浜本吉郎社長が読売新聞のインタビューに応じ、富裕層向け事業を強化する方針を明らかにした。「営業担当者を顧客の『かかりつけ医』のような存在に育てる」と述べ、資産管理や事業承継など複雑な課題に対応する専門人材を増やす考えを示した。みずほ証券の人員構成は、リテール（一般消費者向け）部門が富裕層や法人向けの３〜４倍と偏っているが、競合する大手証券ではおおむね１対１に近づいているという。浜本