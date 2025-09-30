全日本空輸は、２０２７年度に定年退職の年齢を現在の６０歳から６５歳に引き上げる方針を固めた。３０日に労働組合に提案した。人手不足が深刻化する中、経験豊富なベテラン社員の専門性を生かしつつ、若手社員への技術継承も狙う。現在は定年後１年ごとに再雇用契約を結び、最長６５歳まで嘱託社員として勤務できる。新制度では、６０歳以降に役割などを限定する状況は維持した上で、正社員にして処遇を引き上げる。２４年