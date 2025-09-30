メ～テレ（名古屋テレビ） 将棋の藤井聡太七冠が3連覇を目指す「王座戦」。勝負めしは、あの「名古屋めし」でした！ 藤井七冠に同学年の伊藤匠叡王が挑む今期の王座戦五番勝負。30日午前9時、名古屋で第3局の火ぶたが切られました。 「第73期王座戦五番勝負第3局、伊藤匠叡王の先手番で始めてください」 「よろしくお願いします」 ここまで1勝1敗の2人。30日勝てばタイトル獲得に王手となります。 4年連続で王座