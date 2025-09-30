李在明（イ・ジェミョン）政権発足から4か月。9月30日「長野智子アップデート（文化放送）」では、コリア・レポート編集長の辺真一（ピョン・ジンイル）が韓国の今の問題点を語った。 長野「李在明政権発足からもう4か月ですか。韓国内での評価はどうなんでしょうか？」 辺「ずばり申しますと、まあまあですね。政権発足当初はご祝儀って形で支持率が70％ちょっとあったんですけど、今は55％まで落ちました」&