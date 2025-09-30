ソフトバンクの小久保裕紀監督（５３）が３０日、二軍で調整を続ける今宮健太内野手（３４）が１０月６日から始まるフェニックス・リーグに出場する予定であることを語った。今宮は９月４日のオリックス戦（みずほペイペイ）の試合中に左ふくらはぎ痛を発症し、５日に一軍登録を抹消された。２６日の二軍戦で実戦復帰を果たし、同日からの中日３連戦（ナゴヤ）に出場した。小久保監督は「（今宮と）電話をして。こっち（一軍