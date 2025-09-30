（女子生徒の父親）「娘ともっと話をたくさん話をしたかったんです。娘ともっとたくさんの時間を過ごしたかったです。親として、娘をそんな状況から助けてあげられなかったのが本当に申し訳ない。心から謝りたい」会見場で、女子生徒への思いを口にした父親。3年前の9月末、女子生徒は14歳、中学3年生という若さで自ら命を絶ちました。4月に静岡･焼津市内の公立中学校に転校してから間もなくして、受けていたというのが。（女子生