歌手・タレントの中川翔子が9月30日、自身のX（Twitter）を更新。双子を無事出産したことを報告している。中川はこの日、「9:30頃に無事、元気な双子を出産しました！」「母子共に健康です！2人とも2600g越え！産声もしっかりしてました」と報告。そして「小さな、力強い命たちを人生かけて守っていきたいと心から思います」とつづり、「二人ともギュッと指を握ってくれました 可愛すぎる、、！名前を呼べるしあわせ 大好きだよ」