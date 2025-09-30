台風15号の竜巻により甚大な被害を受けた静岡･牧之原市は、県に対して3回、自衛隊の派遣を求めていたことが分かりました。鈴木知事はきょう、派遣要請を行わなかった理由について自衛隊側から「派遣はできない」との回答があったと説明しました。9月5日に起きた台風15号に伴う国内最大級の竜巻で、特に被害が大きかった牧之原市。県に対して、自衛隊の派遣を被災翌日の6日から8日にかけて計3回求めていたことが明らかになりました