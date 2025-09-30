3人組ロックバンド「Saucy Dog（サウシードッグ）」の石原慎也（Vo／Gt）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!」（毎週火曜 23:08頃〜）。9月23日（火）の放送では、なかなか関東の生活に慣れずに悩んでいる生徒（リスナー）と電話をつなぎ、石原がアドバイスを送りました。パーソナリティの石原慎也（Saucy Dog）石原：生徒のみんなの普通を受け止めるSaucy LOCKS!のメイン授業、「普通