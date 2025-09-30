岡山・吉備中央町上田東 岡山県吉備中央町の浄水場から有害性が指摘されている有機フッ素化合物「PFAS」が検出された問題です。環境省が濃度を下げるための実証事業を始めました。 発生源とみられる使用済みの活性炭が置かれていた岡山県吉備中央町の資材置き場では29日、土壌の掘削が始まりました。 土壌に含まれるPFASが比較的高濃度だった約500平方メートルの範囲を0.5～2mほど掘って袋に詰めていき