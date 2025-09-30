アジア・コモディティ騰落率ランキング＝09/30営業日時点＝ 上海銅 1.44％ 大連ポリエチレン -0.25％ 上海異形鉄筋 -0.54％ 上海ゴム -1.04％ 大連とうもろこし -1.1％ 上海重油 -2.28％ ＊数値は前日比％