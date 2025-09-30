■これまでのあらすじ子どもを連れてしばらく義実家に避難していてほしいと頼む主人公。話が見えず戸惑う夫だったが、ここではじめて主人公がSNSで炎上してしまったこと、その渦中で自宅を特定されてしまった可能性があることを知らされる…■うーん…■そこまで言うなら…■2人とも考えは一緒■新生活のはじまり引っ越しってお金も手間もかかりますからね…でも、主人公が安心して暮らせることを優先してくれた夫。友人たちも手伝