欧州株軟調に始まる、米政府機関閉鎖への警戒感などで 東京時間16:50現在 英ＦＴＳＥ100 9284.25（-15.59-0.17%） 独ＤＡＸ23692.71（-52.35-0.22%） 仏ＣＡＣ40 7846.50（-34.37-0.44%） スイスＳＭＩ 12027.17（+20.46+0.17%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間16:50現在 ダウ平均先物DEC 25月限46521.00（-91.00-0.20%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限