山形県村山市で29日夜、車庫を兼ねた小屋2棟が全焼する火事がありました。このうち一つの小屋には収穫された新米およそ9トンが保管されていましたが、火事ですべて焼けてしまったということです。午後11時半前、村山市稲下の農業・太田一男さん（69）が所有する木造一部2階建ての車庫兼小屋から火が出て、太田さんの小屋と隣人が所有する木造2階建ての車庫兼小屋のあわせて2棟が全焼しました。けが人はいませんでした。太田さんに