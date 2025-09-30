子どもたちに地域の伝統野菜や食の大切さを知ってもらおうと、9月30日に高知県南国市で大根の種まき体験会が開かれました。南国市西山の畑で後免野田小学校の2年生31人が漬物用の大根の種まき体験に参加しました。南国市は水はけが良い田畑が多く、以前は漬物用の大根の栽培が盛んでしたが、今では一つの農業生産法人のみが生産しています。体験会は、この法人が大根の栽培を通して地域の伝統野菜や食に興味を持ってもらおうと毎年