◆テニス▽木下グループ・ジャパン・オープン最終日（３０日、東京・有明コロシアム）日本男子ダブルスのＮＯ１プレーヤーで、ダブルス世界ランキング１１２位の柚木武（イカイ）が、２０２４年全豪覇者で最年長世界１位をマークしたロハン・ボパンナ（インド）とのペアで、日本人としては２０１８年のマクラクラン勉以来の優勝はならなかった。第２シードのユーゴ・ニス（モナコ）、エドゥアル・ロジェバセラン（フランス）組