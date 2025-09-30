３０日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前営業日比２０．２５ポイント（０．５２％）高の３８８２．７８ポイントと続伸した。中国の政策に対する期待感が相場を支える流れ。中国共産党は２９日の中央政治局会議で、第２０期中央委員会第４回全体会議（４中全会）を１０月２０〜２３日に北京で開くことを決めた。今回の会議では次期５カ年計画（２０２６〜３０年）について話し合う。そのほか、国家発展改